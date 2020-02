CEWE: Positive Zukunftsaussichten

Weitere Suchergebnisse zu "CEWE Stiftung":

Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) die vom Unternehmen prognostizierten Ziele für das EBIT am oberen Rand der Zielrange erreicht und beim Umsatz die eigene Schätzung sogar etwas übertroffen. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen die bereits ein Stück über dem Zielkorridor des Unternehmens befindliche Umsatzschätzung von GSC noch übertroffen. Auch das EBIT liege mit 57,8 Mio. Euro am oberen Rand der Zielbandbreite, wobei hier noch eine Einmalbelastung über rund 5 Mio. Euro zu berücksichtigen sei. Bereinigt um diesen Sondereffekt ergebe sich ein Wert von 62,8 Mio. Euro, was einer operativen EBIT-Marge von 8,8 Prozent entspreche. Unter der Annahme einer Steuerquote von 32,5 Prozent dürfe sich das bereinigte Ergebnis je Aktie laut GSC im Bereich zwischen 5,60 und 5,70 Euro bewegen. Nach Meinung der Analysten sei CEWE mit einer Eigenkapitalquote von gut 46 Prozent zum 30. September 2019 bilanziell solide aufgestellt. Die erwartete Dividendenrendite liege derzeit immer noch bei 2 Prozent. Auf Basis der starken operativen Entwicklung in Jahr 2019, der erneut angehobenen Schätzungen von GSC und der weiterhin positiven Zukunftsaussichten erhöhen die Analysten das Kursziel auf 110,00 Euro (zuvor: 98,00 Euro) und bestätigen das Rating „Halten“.

