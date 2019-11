CEWE: Positive Zukunftsaussichten

Weitere Suchergebnisse zu "CEWE Stiftung":

Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Umsatz durch akquisitionsbedingtes sowie organisches Wachstum um knapp 9 Prozent gesteigert und auch das EBIT deutlich verbessert. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das Rating.

Nach Analystenaussage sei das vierte Quartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft entscheidend für die Erreichung der Unternehmensziele im Geschäftsjahr 2019. Denn zuletzt habe das Unternehmen 40 Prozent der Erlöse und den gesamten Jahresgewinn im Schlussquartal erwirtschaftet. Auf Basis rollierender Zwölfmonatszahlen liege CEWE per Ende September 2019 beim EBIT mit 57,5 Mio. Euro im oberen Bereich der Guidance. Dabei habe das EBIT des Schlussquartals in der Vergangenheit stets um gut 2 bis knapp 8 Mio. Euro gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum zugelegt. Deshalb sei das Analystenteam optimistisch, dass der Fotospezialist auch in diesem Jahr wieder seine Ziele erreichen oder sogar übertreffen werde.

Dabei bleibe die Gesellschaft trotz der Bilanzverlängerung infolge der Erstanwendung von IFRS 16 sowie der WhiteWall-Übernahme mit einer Eigenkapitalquote von 46,2 Prozent zum 30. September solide aufgestellt. Die erwartete Dividendenrendite der CEWE-Aktie belaufe sich derzeit auf 2,3 Prozent. Die Analysten erhöhen auf Grundlage ihrer Schätzungen und der positiven Zukunftsaussichten das Kursziel auf 98,00 Euro (zuvor: 92,00 Euro) und bestätigen das Rating „Halten“.

