CEWE: Periodenüberschuss legt kräftig zu

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) aufgrund eines starken Kerngeschäfts den Umsatz stabil gehalten, den Periodenüberschuss aber auf 5,7 Mio. Euro vervielfacht. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und vergibt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage habe eine starke Entwicklung im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing dazu geführt, dass trotz Corona-bedingter Belastungen im Einzelhandel und Kommerziellen Online-Druck (KOD) der Konzernumsatz stabil geblieben sei. Im weiteren Jahresverlauf dürfe sich im Fotofinishing die seit geraumer Zeit anhaltende saisonale Umsatzverschiebung vom zweiten und dritten in das erste und letzte Quartal bemerkbar machen, so GSC. Zudem sei das zweite Quartal 2020 aufgrund des erstmaligen Lockdowns durch ein außergewöhnlich starkes Fotofinishing-Geschäft geprägt gewesen. Daher gehe der Analyst davon aus, dass das zweite Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr schwächer ausfallen werde. Insgesamt bleibe CEWE mit einer Konzerneigenkapitalquote von 58,2 Prozent und einer Netto-Cash-Position (ohne Leasingverbindlichkeiten) von 60,0 Mio. Euro zum 31. März 2021 bilanziell grundsolide aufgestellt. Auf Grundlage der vorgeschlagenen zwölften Dividendenerhöhung in Folge belaufe sich die Ausschüttungsrendite derzeit auf 1,7 Prozent. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 146,00 Euro (zuvor: 144,00 Euro) und bestätigt das Rating „Halten“.



