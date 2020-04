CEWE: Dividende soll steigen

Weitere Suchergebnisse zu "CEWE Stiftung":

Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) das prognostizierte EBIT-Ziel am oberen Rand der Zielrange erreicht, beim Nachsteuerergebnis wegen eines Einmalaufwands die Guidance aber verfehlt. Wegen der Corona-Krise setzen die Analysten Kursziel und Rating zunächst aus.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen auf die COVID-19-Pandemie zeitnah mit umfangreichen Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter sowie zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs reagiert. Neben potenziellen negativen Auswirkungen in allen Bereichen könne sich aus der Corona-Krise laut GSC beim Fotofinishing durchaus ein positiver Effekt ergeben. Hier sei denkbar, dass Kunden im Rahmen der „Stay at home“-Aufrufe vermehrt Fotoprodukte von zuhause bestellen. Angesichts der derzeit nicht einschätzbaren Entwicklung der Pandemie und ihrer Folgen sei dem Management die Abgabe einer seriösen Guidance für 2020 aktuell aber nicht möglich.

Daher sehe sich auch das Analystenteam nicht in der Lage, die Prognosen für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr auf einer belastbaren Basis zu überarbeiten. Gleichwohl sehe GSC das Unternehmen angesichts der Innovationsführerschaft und Stärke im Fotofinishing sowie der soliden Eigenkapitalquote von 47,6 Prozent zum Bilanzstichtag gut gerüstet, um eventuelle negative Effekte aus der Corona-Krise gut zu überstehen. Vor dem Hintergrund der geschilderten Unwägbarkeiten infolge der Corona-Krise setzen die Analysten das Kursziel und die Einstufung für die CEWE-Aktie momentan aus, betonen aber, dass damit keine negative Einschätzung der Gesellschaft oder ihrer mittel- und langfristigen Zukunftsaussichten verbunden ist.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.04.2020, 10:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 02.04.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2020-04-02_CEWE.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.