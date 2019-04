CEWE: Alle Prognosen erfüllt

Weitere Suchergebnisse zu "CEWE Stiftung":

Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) alle Unternehmensziele erreicht oder sogar übertroffen. Für 2019 verspreche der Unternehmensausblick zudem weiteres Umsatz- und Ertragswachstum. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten solle das Fotofinishing unverändert von der starken Positionierung der Marke CEWE profitieren. Zudem dürfe die kürzlich erfolgte Auszeichnung für die neuen sechseckigen Fotokacheln hexxas die Markenbekanntheit weiter stärken. Zudem könne sich das Unternehmen als Innovationsführer der Fotofinishing-Branche mit dem Einsatz neuer Technologien wie Gesichtserkennung, Sprachsteuerung und künstlicher Intelligenz im Rahmen der smart solutions neue Kundengruppen erschließen.

Zufrieden sei das Management auch mit der Integration und Entwicklung des französischen Foto-App-Spezialisten Cheerz, während sich der kommerzielle Online-Druck nicht zufriedenstellend entwickelt habe. Durch eine deutliche Umsatz- und Margensteigerungen im Schlussquartal sei jedoch das grundsätzlich dort vorhandene Ergebnispotenzial sichtbar und lasse für die Zukunft hoffen. Trotz einer akquisitionsbedingt deutlich erhöhten Bilanzsumme bleibe die Gesellschaft mit einer Eigenkapitalquote von 53,8 Prozent und einer Netto-Cash-Position von 24,2 Mio. Euro zum Bilanzstichtag weiterhin solide aufgestellt. Die aktuelle Dividendenrendite der CEWE-Aktie liege bei 2,5 Prozent. Die Analysten stufen das Papier daher bei unverändertem Kursziel von 90 Euro erneut mit „Kaufen“ ein.

