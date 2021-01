CA Immo: Verkäufe deutlich über Buchwert

Weitere Suchergebnisse zu "CA Immobilien Anlagen":

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat der größte Einzelaktionär der CA Immobilien Anlagen AG angekündigt, ein antizipatorisches Pflichtangebot für alle Aktionäre und Inhaber der Wandelschuldverschreibung abzugeben. Demnach solle der Angebotspreis von Starwood 34,44 Euro je Aktie betragen. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und nennt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage halte Starwood als größter Aktionär der Gesellschaft derzeit 29,99 Prozent der Aktien, plane aber, die Beteiligung weiter auszubauen. Dies stufe der Analyst als einen weiteren Werttreiber für die Aktie ein, gehe aber davon aus, dass Starwood lediglich die 30 Prozent-Marke überschreiten wolle und derzeit wohl eher keine Kontrollübernahme beabsichtige. Zudem gebe es gute Neuigkeiten aus dem Portfolio. So sei es in den vergangenen Wochen zu mehreren, deutlich über dem Buchwert liegenden Verkäufen gekommen. Aufgrund der positiven Nachrichten, des unverändert bestehenden Interesses von Starwood und den Spekulationen über ein mögliches Interesse von Aggregate Holding an CA Immo erhöht der Analyst das Kursziel auf 39,00 Euro (zuvor: 37,00 Euro), nimmt das Rating nach dem jüngsten Kursanstieg aber auf „Accumulate“ (zuvor: „Buy“) zurück.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.01.2021, 13:55 Uhr)

