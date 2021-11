CA Immo: Solide Bilanz

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) die Mieteinnahmen trotz des Verkaufs nicht strategischer Objekte und Grundstücke bei fast 176 Mio. Euro auf dem Vorjahresniveau stabilisiert. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe der FFO I mit 100,1 Mio. Euro (9M 2020: 104,7 Mio. Euro) leicht unter Vorjahr gelegen. Der FFO II, der die erfolgreichen Trading-Aktivitäten mit erfasst, sei dagegen signifikant um 11 Prozent auf 105,1 Mio. Euro (9M 2020: 94,9 Mio. Euro) geklettert. Demnach habe das Management die Zielsetzung von 128 Mio. Euro für den 2021er FFO I bestätigt. Nach Aussage von SRC sei das Unternehmen für 2022 aber etwas vorsichtiger und sehe aktuell die avisierten 140 Mio. Euro als zu ambitioniert an. Bezüglich der vom Mehrheitsaktionär Starwood Capital angeregten Sonderdividende von 5,00 Euro je Aktie sei das Management außerdem der Meinung, dass sich die Ausschüttung nicht auf das Geschäftsmodell oder wesentlich auf die finanzielle Stärke und die künftigen Möglichkeiten des Wachstums auswirken werde. Nach Meinung des Analysten sei die Bilanz der Gesellschaft zudem extrem solide. In der Folge erneuert der Analyst sein Kursziel von 42,00 Euro und das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.11.2021, 17:10 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 25.11.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/CA_Immo_25Nov2021.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.