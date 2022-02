CA Immo: Signifikante Trading-Erfolge

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) das Netto-Bewertungsergebnis auf rund 540 Mio. Euro fast verdreifacht. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen mit dem Netto-Bewertungsergebnis im Jahr 2021 die Schätzung von SRC von 251 Mio. Euro klar übertroffen. Grund hierfür sei die Yield Compression für wichtige Metropolen in Deutschland wie beispielsweise in Zentren wie Berlin, München und Frankfurt. Zudem habe die Gesellschaft mit aktuellen Projekten wie dem Upbeat und dem Hochhaus am Europaplatz in Berlin sowie dem ONE in Frankfurt gute Fortschritte erzielt. Darüber hinaus seien Grundstücksreserven aufgewertet worden. Nach Aussage des Analysten habe das Unternehmen in den vergangenen Tagen auf der Trading-Seite und bei den Vermietungsaktivitäten noch signifikante Erfolge erzielt. Demnach sei SRC im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 23. März optimistisch für eine insgesamt sehr positive Geschäftsentwicklung im Jahr 2021. In der Folge erneuert der Analyst sein Kursziel von 42,00 Euro und das Rating „Buy“.



