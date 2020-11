CA Immo: Konservative Guidance

Weitere Suchergebnisse zu "CA Immobilien Anlagen":

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) trotz der Corona-Pandemie die wichtigsten Kennzahlen gesteigert und den Ausblick für das FFO I Ergebnis bestätigt. In der Folge erneuert der Analyst sein Kursziel und bestätigt das Rating.

Nach Analystenaussage sei der FFO um 3 Prozent auf fast 105 Mio. Euro gestiegen. Das Nettomietergebnis habe sogar um 10,5 Prozent auf knapp 160 Mio. Euro zugelegt. Der pandemiebedingte negative Effekt im Mietergebnis sei nach Meinung des Analysten mit 3,2 Mio. Euro moderat ausgefallen. Die Guidance von mindestens 126 Mio. Euro für das Gesamtjahres-FFO I Ergebnis habe das Management nochmals bestätigt. Diese erscheine SRC nach dem guten Cash Flow-Bild der ersten 9 Monate vielleicht etwas konservativ und lasse Raum für eine positive Überraschung. Für das Unternehmen spreche neben der sehr hohen Qualität des Portfolios, die sich in einer weiter sehr hohen Belegung von 95 Prozent widerspiegele, auch die im August beschlossene Dividende von 1,00 Euro. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel von 37,00 Euro und bestätigt das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.11.2020, 11:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 26.11.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/CA_Immo_26Nov2020.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.