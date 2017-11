CA Immo: Development-Pipeline bietet weiteres Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "CA Immobilien Anlagen":

Nach Darstellung der Analysten von SRC Research sind die Neunmonatszahlen des Wiener Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG sehr positiv ausgefallen. Dank einer starken Vermietungsleistung haben das EBITDA und Cash Earnings (FFO I) deutlich zugelegt, weshalb die Analysten nun auch für das Gesamtjahr ein gutes Ergebnis erwarten.

Nach Darstellung von SRC Research seien die Neunmonatszahlen der CA Immo sehr positiv ausgefallen, was mit großer Wahrscheinlichkeit den Weg für ein erfreuliches Gesamtjahresergebnis ebne. Das cash-getriebene operative Ergebnis auf EBITDA-Basis habe um 11 Prozent auf 124 Mio. Euro (9M 2016: 112 Mio. Euro) zugelegt. Eine Ursache dieser Entwicklung sehen die Analysten in der starken Vermietungsleistung des Unternehmens, die zu weiter verbesserten Belegungsraten in allen Kernmärkten geführt habe.

Beim FFO I Ergebnis sei der Anstieg mit 21 Prozent auf rund 85 Mio. Euro noch stärker als beim EBITDA ausgefallen, wozu laut SRC Research auch das erneut verbesserte Finanzergebnis beigetragen habe. Die Begebung einer 200 Mio. Euro Wandelanleihe Anfang Oktober mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren und einem Kupon von 0,75 Prozent stelle einen weiteren Meilenstein in der nachhaltigen und sehr langfristigen Verbesserung der Finanzierungsseite des Konzerns dar, so die Analysten.

Sehr positiv habe sich seit Jahresbeginn auch die Aktie entwickelt, die um rund 40 Prozent zugelegt habe. Das Gap zum EPRA Triple NAV je Aktie, das sich im gleichen Zeitraum um 5 Prozent auf fast 26 Euro erhöht habe, sei damit nach Darstellung der Analysten fast geschlossen. Die Analysten vertreten die Ansicht, dass die Investoren in Zukunft vielleicht ein noch stärkeres Augenmerk auf die Development-Pipeline und die Land-Reserven des Unternehmens von über 500 Mio. Euro legen werden. Weil die Gesellschaft zusätzliches Upside-Potenzial durch Development-Aktivitäten im Bereich Wohnen in Deutschland und im Bereich des indirekten Immobilienfondsgeschäfts nutzen wolle, sei das Analystenteam für die Zukunft positiv gestimmt.

Auf Basis der überzeugenden Neunmonatszahlen hat SRC Research das Kursziel für die Aktie der CA Immo auf 26,00 Euro (zuvor: 25,00 Euro) erhöht, das Rating aber aufgrund des starken Kursanstiegs auf „Accumulate“ (zuvor: „Buy“) herabgesetzt.

