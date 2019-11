CA Immo: Bewertungsergebnis treibt EBIT

Weitere Suchergebnisse zu "CA Immobilien Anlagen":

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) die gemäß neuer Bilanzierungsrichtlinien bereinigten Mieterlöse wegen zahlreichen Objektfertigstellungen und -zukäufen um fast 10 Prozent gesteigert. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel für die CA Immo-Aktie an und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien die Zahlen bei allen wichtigen Parametern gut bis hervorragend ausgefallen. Der FFO habe sich um mehr als 8 Prozent auf über 101 Mio. Euro (9M 2018: 94 Mio. Euro) erhöht und die Mieterträge seien um nahezu 10 Prozent auf über 143 Mio. Euro gestiegen. Begünstigt durch ein hohes Bewertungsergebnis habe das operative Ergebnis auf EBIT-Basis sogar noch stärker um 45 Prozent auf über 325 Mio. Euro zugelegt.

Nach Meinung des Analysten sei zudem die Bilanz weiterhin sehr solide. So zeige diese eine Eigenkapitalquote von über 48 Prozent und einen net LTV von nur 35,5 Prozent. Durch weitere Fertigstellungen im Jahr 2020 und 2021 solle der Wert des Portfolios weiter wachsen, was dann zukünftig auch die Mieteinnahmen steigen lasse. Nach den sehr guten Neunmonatszahlen hebe SRC die Prognose für den Nettogewinn 2019 auf 331 Mio. Euro (zuvor: 254 Mio. Euro) an. Folglich erhöht der Analyst sein Kursziel auf 37,50 Euro (zuvor: 36,00 Euro) und bestätigt das Rating „Accumulate“.

