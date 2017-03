CA Immo: 40 Prozent-Abschlag zum NAV bietet Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "CA Immobilien Anlagen":

Der Wiener Büroimmobilienspezialist CA Immobilien Anlagen AG habe mit seinen Abschlusszahlen für 2016 die Erwartungen der Analysten von SRC Research übertroffen und mit seiner Prognose für 2017 überzeugt. Dementsprechend trauen die Analysten der CA Immo-Aktie weiteres Kurspotenzial zu.

Mit einem FFO I-Ergebnis von 97 Cent je Aktie habe CA Immo den Vorjahreswert von 82 Cent wie auch die eigene Prognose von 90 Cent deutlich übertroffen. Die Nettomieterlöse habe der Wiener Büroimmobilienspezialist dabei um 8,5 Prozent auf 147 Mio. Euro gesteigert. Das Bewertungsergebnis sei mit 138 Mio. Euro in etwa auf Höhe der Erwartungen von SRC Research ausgefallen, während der Nettogewinn mit 184 Mio. Euro die Schätzungen der Analysten (178 Mio. Euro) leicht übertroffen habe.

Im Zuge des positiven Ergebnisses habe die Firma angekündigt, mit einer Ausschüttungsquote von 70 Prozent des FFO I, ihre 2016er Dividende auf 65 Cent zu erhöhen. Dies liege nach Darstellung von SRC Research klar über den Erwartungen von SRC Research und des Marktes. Die Analysten werten dies als ein sehr gutes Zeichen, dass sich das Unternehmen trotz einer gut gefüllten Developmentpipeline in einer sehr komfortablen finanziellen Position befinde.

Des Weiteren sehen die Analysten den für 2017 vom Unternehmen angekündigten 10-prozentigen Anstieg des FFO I auf mindestens 100 Mio. Euro als sehr positive Nachrichten für die Aktionäre. Dies gelte auch für die prognostizierten weiteren erheblichen Anstiege der den Cash-Erlöse durch die kommenden Fertigstellungen in den Jahren 2018 und 2019. Die Liegenschaftsreserven von fast 300 Mio. Euro bieten nach Meinung von SRC Research überdies enorme versteckte Reserven für künftige lukrative Entwicklungsprojekte in den deutschen Metropolen wie Berlin, München und Frankfurt in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Damit biete die CA Immo-Aktie ungeachtet des eventuell möglichen Immofinanz-Merger auch auf einer Stand-Alone-Basis hervorragenden Möglichkeiten.

Mit Verweis auf diese Potenziale sowie auf den im letzten Jahr um 10 Prozent auf 26,74 Euro deutlich gestiegenen NAV je Aktie haben die Analysten ihre Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“ bestätigt und das Kursziel von 22 Euro auf 24 Euro angehoben.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.com/pdf/CA_Immo_22March17.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.