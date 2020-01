Bryan Garnier belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 153 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen.Das Jahresergebnis des Softwarekonzerns entspreche in etwa den Erwartungen, schrieb Analyst Gregory Ramirez in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umsatzausblick auf 2020 sei zwar angehoben worden, bleibe aber immer noch ein Stück weit hinter seinen Schätzungen zurück./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2020 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.