Bryan Garnier belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 290 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat die Einstufung für ASML nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen.Die nun vorgelegten Zahlen lägen weitgehend im Rahmen der am 30. März veröffentlichten und nach unten hin überarbeiteten Ziele für das erste Jahresviertel, schrieb Analyst Frédéric Yoboué in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während die Umsätze des Zulieferers für die Chipindustrie im Bereich Systemlogik weiter robust gewesen seien, seien die für Speicherchips weiter schwach gewesen./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.