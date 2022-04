BofA senkt Ziel für Zalando auf 34 Euro - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Zalando von 40 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Geoffroy de Mendez verweist in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf drei Problemfelder für den Online-Modehändler. So erwartet er im ersten Quartal die niedrigste Bruttomarge seit 2013. Im weiteren Jahresverlauf stellten sich die Fragen, wie die Inflation das Kaufverhalten beeinflusse und wie viel man für die Herbst/Winter-Saison überhaupt einlagern soll. Insgesamt sieht de Mendez die Jahresziele gefährdet./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 00:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.