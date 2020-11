BofA hebt Ziel für Safran auf 150 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Safran von 125 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Mit Blick auf 2021 gehe die Debatte wohl nicht mehr darum, ob in der Flugbranche eine Erholung einsetzt, sondern um deren Zeitpunkt, schrieb Analyst Benjamin Heelan in einer am Montag vorliegenden Studie. Der jüngste Nachrichtenfluss rund um Coronavirus-Impfstoffe dürfte eine Bodenbildung bei den Branchenaktien zur Folge haben. Er bleibe daher bei seinen Kaufempfehlungen für Safran und weitere drei Werte aus der Flugzeugindustrie./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 00:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.