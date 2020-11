BofA hebt Easyjet auf 'Buy' und Ziel auf 900 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Easyjet von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 580 auf 900 Pence angehoben.Die positiven Nachrichten zu einem möglichen Covid-19-Impfstoff hätten ihr Vertrauen in eine Branchenerholung 2021 und 2022 gestärkt, schrieb Analystin Muneeba Kayani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie geht davon aus, dass 2022 wieder etwa 80 Prozent der Umsätze von 2019 eingeflogen werden können. Bei Easyjet dürften die Sorgen hinsichtlich der Barmittelausstattung des Billigfliegers schrittweise nachlassen./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 00:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.