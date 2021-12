Blue Cap: Weiterer Coup gelungen

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Cap":

Ein Immobilienverkauf nahe München habe der Blue Cap AG laut SMC-Research einen hohen Gewinn beschert. SMC-Analyst Holger Steffen hat diesen zweiten Coup binnen kurzer Zeit in seinem Modell berücksichtigt und sein Kursziel erhöht, das sogar noch zu vorsichtig kalkuliert sein könnte.

Nach dem Verkauf der Beteiligung an der Gold- und Silberscheideanstalt Carl Schaefer, den man Mitte November nach Darstellung von SMC-Research zu überraschend guten Konditionen habe abschließen können, sei dem Management von Blue Cap ein weiterer Coup gelungen. Kürzlich sei gemeldet worden, dass eine von der Immobilientochter Blue Cap Asset Management GmbH gehaltene Immobilie samt Grundstück in der Nähe von München, die von der Beteiligung Gämmerler nach der durchgeführten Restrukturierung nicht mehr benötigt worden sei, laut dem Researchhaus zu einem Preis im unteren zweistelligen Millionenbereich veräußert werden konnte. Der Buchgewinn auf Konzernebene betrage ebenso wie der Liquiditätszufluss (nach einer Rückführung von Darlehen und Steuern) rund 10 Mio. Euro, womit der Wert, der zuvor für Immobilie und Grundstück im Net Asset Value angesetzt worden sei, um etwa das Achtfache übertroffen worden sei.

Die Analysten haben das in ihrer Potenzialwertermittlung zu Blue Cap berücksichtigt, wodurch dieser von 45,00 auf 47,00 Euro je Aktie gestiegen sei. Das setzen die Analysten als neues Kursziel und sehen damit ein aktuelles Aufwärtspotenzial von mehr als 40 Prozent, weshalb sie ihr Rating „Buy“ bekräftigen.

Trotz des hohen Potenzials könnte die Kalkulation aber aus Sicht der Analysten noch zu vorsichtig sein – zumindest in Bezug auf die im Bereich der Laborausstattung aktive Beteiligung INHECO, an der Blue Cap 42 Prozent halte und für die die Analysten nach eigener Aussage einen konservativ kalkulierten Potenzialwert-Beitrag von 37,9 Mio. Euro ermittelt haben. Auf dem Eigenkapitalforum habe Vorstand Hoffmann-Becking nämlich darauf hingewiesen, dass für vergleichbare Unternehmen aus dieser Branche an der Börse derzeit EBIT-Multiples von 20 bis 40 gezahlt werden. Bei einem INHECO-EBIT von 7 Mio. Euro schaffe das einen hohen Bewertungsspielraum, der perspektivisch mit einem IPO der Beteiligung gehoben werden könnte. Allerdings werde seitens des Blue Cap-Managements betont, dass eine solche Transaktion nicht unmittelbar anstehe.

