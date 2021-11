Blue Cap: Gute Konditionen

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Cap":

Laut SMC-Research habe die Blue Cap AG die Gold- und Silberscheideanstalt Carl Schaefer zu überraschend guten Konditionen verkaufen können. SMC-Analyst Holger Steffen hat die Erlöse aus der Transaktion berücksichtigt und das Kursziel leicht erhöht.

Nach Darstellung von SMC-Research habe Blue Cap bezüglich der Gold- und Silberscheideanstalt Carl Schaefer noch im Rahmen der Neunmonatsberichterstattung von einer weiter angespannten Anliefersituation und einem rückläufigen Umsatz und Ergebnis berichtet. Vor diesem Hintergrund stufen die Analysten von SMC-Research es als eine positive Überraschung ein, dass dem Management jetzt der Verkauf der Beteiligung an die ebenfalls im Edelmetallsektor aktive Bauer-Walser AG zu einem Preis im unteren einstelligen Millionenbereich gelungen sei.

Der Gesamterlös der Transaktion (inkl. einer noch zu verwertenden Immobilie) solle knapp über dem per Ende Juni ermittelten Net Asset Value von 4 Mio. Euro liegen, womit in der etwa fünfjährigen Haltedauer ein Multiple auf das eingesetzte Kapital von 3,1 und ein interner Zins von rund 20 Prozent erzielt worden sei. Da Carl Schaefer per Ende September entkonsolidiert werde, habe das Management die Umsatzprognose angepasst. Statt der zuvor erwarteten ca. 265 Mio. Euro (entsprechend dem unteren Ende der kommunizierten Spanne von 265 bis 275 Mio. Euro) sollen es nun 255 bis 260 Mio. Euro werden, die bereinigte EBITDA-Marge solle weiter am unteren Ende der zuvor kommunizierten Spanne von 8 bis 9 Prozent liegen, so das Researchhaus.

Die Analysten hatten den Wertbeitrag von Carl Schaefer bzw. dem Bereich Metalltechnik im Rahmen einer vorsichtigen Herangehensweise im Jahresverlauf auf null reduziert. Mit der Transaktion habe sich der von den Analysten ermittelte Potenzialwert somit um geschätzte 4,2 Mio. Euro erhöht, wodurch das Kursziel auf 45,00 Euro (zuvor: 44,00 Euro) gestiegen sei. Damit biete die Aktie auf Basis einer günstigen Bewertung weiterhin ein Kurspotenzial von rund 70 Prozent, weshalb die Analysten ihr „Buy“-Rating bekräftigen. In ihren Umsatz- und Gewinnschätzungen für den Konzern haben sie den bislang geschätzten künftigen Beitrag von Carl Schaefer herausgenommen und erwarten nun für 2021 einen Umsatz von 258,8 Mio. Euro und ein EBITDA von 21,3 Mio. Euro.

