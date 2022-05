Biofrontera: Starkes erstes Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Obwohl der Umsatz der US-Gesellschaft Biofrontera Inc. seit diesem Jahr über Lizenzerlöse nur noch hälftig in die GuV der Biofrontera AG eingeht, habe das Unternehmen laut SMC-Research seine Einnahmen in Q1 2022 um 20 Prozent gesteigert und ein positives operatives Ergebnis erzielt. Trotz Kostensteigerungen im Jahresverlauf sieht SMC-Analyst Holger Steffen Chancen, dass die Jahresprognose des Managements zum operativen Gewinn übertroffen werde.

Biofrontera habe die Einnahmen im ersten Quartal 2022 um 20 Prozent auf 6,6 Mio. Euro gesteigert, obwohl der US-Umsatz mit Ameluz im Rahmen der abgeschlossenen Lizenzvereinbarung mit Biofrontera Inc. – im Gegensatz zum Vorjahr – jetzt nur noch hälftig in die Erlösentwicklung eingegangen sei. Da die AG durch die Entkonsolidierung der US-Gesellschaft zugleich von einem großen Kostenblock entlastet worden sei, haben sich im Zeitraum von Januar bis März sowohl das EBITDA – von -3,2 auf +1,3 Mio. Euro – als auch das EBIT – von -4,0 auf +1,1 Mio. Euro – stark verbessert, so die Analysten. Trotz eingeplanter Kostensteigerungen im Jahresverlauf bestehe damit für die Gesellschaft eine gute Basis, die Jahresprognose des Managements, die einen Umsatz von 24 bis 27 Mio. Euro, ein in etwa ausgeglichenes EBITDA und einen EBIT-Fehlbetrag im niedrigen einstelligen Millionenbereich vorsehe, zu erreichen, oder sogar, insbesondere beim Ergebnis, zu übertreffen.

Das Nettoergebnis könnte allerdings in Abhängigkeit von der Börsenkursentwicklung der US-Gesellschaft deutlich negativ ausfallen. Nach einem sehr hohen Entkonsolidierungserfolg im Jahresabschluss 2021 sei der Bewertungsansatz im ersten Quartal nach Kursabschlägen an der Börse um 29 Mio. Euro reduziert worden, was zu einem Quartalsverlust in Höhe von -28,1 Mio. Euro geführt habe.

Die Analysten haben die Beteiligung in ihrem Modell als nicht betriebsnotwendiges Vermögen erfasst und den Wert entsprechend angepasst. Damit habe sich, bei ansonsten unveränderten Schätzungen zum operativen Geschäft, ihr Kursziel von 3,50 auf 3,35 Euro reduziert. Trotzdem sehen die Analysten damit weiterhin ein hohes Erholungspotenzial für die Aktie und bekräftigen ihre Einstufung „Speculative Buy“.

