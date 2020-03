Biofrontera: Kurzfristig begrenzte Visibilität

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat die Corona-Krise starke Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung von Biofrontera. SMC-Analyst Holger Steffen hat nach der Einführung umfangreicher Kostensparmaßnahmen von Seiten des Managements das Kursziel reduziert und das Urteil abgestuft.

Das Management von Biofrontera rechne gemäß SMC-Research damit, dass die Bekämpfung der Corona-Krise, mit der sich u.a. die Prioritäten in der medizinischen Versorgung für einen längeren Zeitraum deutlich verschieben würden, zu einer temporären Nachfrageschwäche in Bezug auf das Biofrontera-Kernprodukt Ameluz führen werde.

Da das Unternehmen aufgrund der hohen Kosten für den aufgebauten Vertriebs- und Verwaltungsapparat noch deutlich defizitär wirtschafte, werden jetzt präventiv umfangreiche Kostensparmaßnahmen umgesetzt. Dazu zählen nach Darstellung der Analysten insbesondere die Einführung von Kurzarbeit in Deutschland sowie die Umsetzung vergleichbarer Maßnahmen in Spanien und Großbritannien, außerdem erfolgen größere Einschnitte in das US-Geschäft durch eine deutliche Reduktion des Personalstamms, kurzfristig werden zudem Mitarbeiter zu unbezahltem Urlaub verpflichtet. Ferner verzichten der Vorstand und die US-Geschäftsführung auf einen substanziellen Teil des Gehalts.

Der Vorstand erwarte derzeit, dass die Nachfrageschwäche für einige Monate anhalten könne, sehe aber im Moment nur eine sehr begrenzte Visibilität bezüglich der kurzfristigen Geschäftsentwicklung.

Während Biofrontera mit der Unterzeichnung von Term Sheets zu Lizenzvereinbarungen für Ostasien/ Ozeanien und Polen zuletzt operative Erfolge habe vermelden können, werde die Corona-Krise zu einer ernsten Belastungsprobe.

Das Management reagiere daher sehr schnell mit umfangreichen Kostensparmaßnahmen. Das Researchhaus habe deren Auswirkungen auf Erlöse und Kosten mit einer ersten groben Schätzung in das Bewertungsmodell einkalkuliert und einen neuen fairen Wert von 5,30 Euro je Aktie ermittelt. Für die Aktie vergebe SMC-Research nun das Urteil „Hold“ (zuvor: „Speculative Buy“), bis eine Wiederbelebung der Geschäftsdynamik erkennbar und die Finanzierung bis zum Break-even gesichert sei.

