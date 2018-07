Biofrontera: Dreistelliges Wachstum in den USA

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Biofrontera hat nach Darstellung von SMC-Research im ersten Halbjahr 2018 ein hohes Umsatzwachstum generiert. Die kürzlich abgehaltene Hauptversammlung habe nach Meinung von SMC-Analyst Holger Steffen den Kurs des Managements gestärkt.

Die Hauptversammlung von Biofrontera habe gemäß SMC-Research in diesem Jahr besonders im Fokus gestanden, da der Großaktionär Deutsche Balaton wegen eines schwelenden Konflikts mit den Gremien der Gesellschaft zahlreiche Ergänzungs- und Gegenanträge auf die Tagesordnung gesetzt habe. Diese haben dann unter den Aktionären durchweg keine Mehrheit gefunden, während die von den Biofrontera-Organen vorgeschlagenen Punkte beschlossen worden seien. Damit gehe das Management gestärkt aus der Hauptversammlung hervor.

Im Vorfeld habe das Unternehmen zu strittigen Fragen zusätzliche Informationen bekannt gegeben. So seien Details zum Abschluss der ersten Phase der Forschungskooperation mit Maruho veröffentlicht worden, aus der demzufolge für einige der getesteten Wirkstoffe stabile Verbindungen hervorgegangen seien. Die Rechte für die Neuentwicklungen besäßen nun beide Firmen gemeinsam. Für die ebenfalls umstrittene ADR-Platzierung in den USA werde Biofrontera in Abstimmung mit der DSW einen neutralen Prüfer mit einer Begutachtung beauftragen.

Abgesehen von diesen Streitpunkten entwickele sich das Geschäft positiv, im ersten Halbjahr habe der Umsatz um 79,2 Prozent auf 8,97 Mio. Euro gesteigert werden können. Der US-Markt bleibe dabei weiter das wichtigste Zugpferd von Biofrontera, die US-Erlöse haben sich in den ersten sechs Monaten um ca. 167 Prozent auf 6,4 Mio. Euro erhöht. Der Wettbewerb mit dem Konkurrenten DUSA sei jedoch intensiv, was aus Sicht der Analysten gegenseitige Klagen von DUSA u.a. wegen einer Patentverletzung bzw. von Biofrontera wegen unlauterer Praktiken verdeutlichen.

Insgesamt sehe SMC-Research Biofrontera im laufenden Jahr gut auf Kurs, die Schätzungen des Researchhauses zu erreichen, zumal das vierte Quartal in der Regel das umsatzstärkste sei. Die Analysten lassen diese daher vorerst unverändert und bestätigen das „Buy“-Votum mit einem unveränderten Kursziel von 6,85 Euro.

