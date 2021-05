Bio-Gate: Erhebliche Beschleunigung

Laut SMC-Research hat sich die Geschäftsentwicklung der Bio-Gate AG erheblich beschleunigt. SMC-Analyst Holger Steffen stuft die Trends als nachhaltig ein und erwartet eine anhaltend positive Entwicklung.

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge habe sich die Geschäftsentwicklung von Bio-Gate im letzten Jahr erheblich beschleunigt. Das Unternehmen habe in allen Bereichen ein deutliches Wachstum erzielen und so den Konzernumsatz um 47 Prozent auf 5,1 Mio. Euro steigern können. Als Anbieter von Produkten, die durch die Veredelung mit Mikrosilber antibakterielle und antivirale Eigenschaften aufweisen, profitiere die Gesellschaft von den steigenden Hygieneanforderungen. Auch im Beschichtungsgeschäft rücke die Vermeidung von Infektionen, die mit der Bio-Gate-Lösung ermöglicht werde, immer stärker in den Fokus.

SMC-Research stuft die Trends als nachhaltig ein und erwartet eine anhaltend positive Entwicklung. Der Jahresstart 2021 sei nach Angaben der Gesellschaft von einem ungebremst dynamischen Wachstum in allen Bereichen gekennzeichnet, so dass der Vorstand für das Gesamtjahr mit einem deutlichen Umsatzwachstum und einer spürbaren Verbesserung des Konzernergebnisses rechne.

Mit der Aktualisierung ihres Modells haben die Analysten ihre Schätzungen nur geringfügig geändert, auf der Basis bestätigen sie ihr Kursziel in Höhe von 6,90 Euro. Angesichts eines nach wie vor sehr hohen Kurspotenzials bekräftigen sie ihre Einstufung mit „Speculative Buy“. Der spekulative Charakter beruht auf dem hohen Prognoserisiko, da sich die Marktdurchdringung in einigen für die Bewertung wichtigen Bereichen, insbesondere im Geschäft mit Humanimplantaten, noch in einem frühen Stadium befinde.

Als wichtigen Schritt zur Realisierung des Kurspotenzials sehen die Analysten Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität der Aktie, da damit neue Investorenkreise erschlossen werden. Seit kurzem sei Bio-Gate im m:access gelistet und auch auf Xetra und in Frankfurt handelbar, damit sei in diesem Bereich ein großer Fortschritt erzielt worden.

