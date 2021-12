Bio-Gate: Dynamischer Expansionskurs

Mit den Zahlen für das Jahr 2020 und das erste Halbjahr 2021 habe die Bio-Gate AG aus Sicht von SMC-Research einen starken operativen Aufwärtstrend belegt. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet eine Fortsetzung der Expansion mit steigenden Margen und sieht auf der Basis ein erhebliches Kurspotenzial für die Aktie.

In den letzten Jahren habe Bio-Gate laut SMC-Research erhebliche Vorleistungen erbracht, um die entwickelten Lösungen für eine Ausstattung von Produkten und Oberflächen mit antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften in verschiedenen Anwendungsfeldern und Branchen zu etablieren. Das Jahr 2020 habe mit einem Erlöswachstum von 47 Prozent auf 5,1 Mio. Euro, der von allen Geschäftsbereichen getragen worden sei, verdeutlicht, dass sich diese Bemühungen nun auszahlen. Im ersten Halbjahr 2021 habe das Unternehmen den Aufwärtstrend mit einem weiteren Anstieg von Umsatz und Gesamtleistung um 28 und 50 Prozent bestätigen können. Das EBITDA sei damit in positives Terrain gedreht.

Mit der Corona-Pandemie haben laut dem Researchhaus die Themen Hygiene und Infektionsschutz eine deutlich höhere Priorität erhalten. Zwar dürfte das zum Teil zu positiven Ausreißern in der Nachfrage geführt haben, doch die Analysten gehen davon aus, dass das gestiegene Hygienebewusstsein nachhaltig sei und dass die Ausgaben für präventive Maßnahmen dauerhaft höher ausfallen als vor der Pandemie und im Trend weiter zunehmen, so die Einschätzung der Analysten.

Vor diesem Hintergrund und dank der fortschreitenden Etablierung innovativer Lösungen – etwa sehr wirksamer Mittel zur Tierpflege oder antibakterieller Beschichtungen von Tierimplantaten – sehen die Analysten Bio-Gate auf einem nachhaltig dynamischen Expansionskurs, der dank der guten Skalierbarkeit der angebotenen Leistungen mit deutlich steigenden Margen einhergehen sollte.

Mittelfristig erwarten sie auch einen erfolgreichen Einstieg in die serienmäßige Beschichtung von Humanimplantaten. Das würde nach Einschätzung der Analysten der Gesellschaft einen weiteren Schub geben. Mit einem abgeschlossenen Kooperationsvertrag, in dessen Rahmen der Zulassungsprozess für erste Produkte eingeleitet worden sei, einem Vorvertrag mit einem weiteren Hersteller und fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem US-Anbieter werde dafür aktuell die Grundlage geschaffen.

Insgesamt sehen die Analysten mehrere starke Wachstumstreiber, die sie in ihr Modell eingearbeitet haben. Daraus leite sich ein Kursziel von 6,90 Euro je Aktie ab, das ein Aufwärtspotenzial von über 70 Prozent biete. Auf dieser Basis bekräftigen die Analysten ihr Urteil „Speculative Buy“. Der spekulative Charakter der Empfehlung beruhe darauf, dass sich die Marktdurchdringung in einigen Bereichen immer noch in einem relativ frühen Stadium bewege und das Seriengeschäft mit der Beschichtung von Humanimplantaten, das eine hohe Bedeutung für das Modell habe, erst noch erschlossen werden müsse.

