Bernstein startet Renault mit 'Underperform' - Ziel 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Renault mit "Underperform" und einem Kursziel von 75 Euro in die Bewertung aufgenommen.Im europäischen Autosektor sei er bei Renault am vorsichtigsten, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die Aktie sei sehr günstig, aber kurzfristig habe Renault Anlegern nichts zu bieten./ajx/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.