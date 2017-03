Bernstein startet PSA mit 'Outperform' - Ziel 24 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat PSA mit "Outperform" und einem Kursziel von 24 Euro in die Bewertung aufgenommen.Zwar sei der französische Autobauer mit erheblichen Risiken konfrontiert, aber die Übernahme von Opel und Vauxhall dürfte ab 2018 Früchte tragen, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie vom Dienstag. Dies könne den Aktienkurs antreiben./ajx/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.