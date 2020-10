Bernstein startet Nestle mit 'Outperform' - Ziel 120 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nestle mit "Outperform" und einem Kursziel von 120 Franken in die Bewertung aufgenommen.Analyst Bruno Monteyne verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zum europäischen Konsumgütersektor auf die große Bedeutung einer nachhaltigen Preissetzungsmacht. Von dorther komme die Ertragskraft. Der Schweizer Nestle-Konzern weise zwar all die Schwächen und Stärken des gesamten Sektors auf. Doch mehr als andere habe er auch Hervorragendes zu bieten, etwa Nespresso oder das Starbucks-Jointventure. Zudem sei Nestle mutig bei Innovationen und verfüge über ein effektives Portfolio-Management./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 15:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.