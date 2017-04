Bernstein senkt Ziel für Yara auf 280 Kronen - 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Yara nach Zahlen zum ersten Quartal von 295 auf 280 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen.Die Resultate des Düngemittelherstellers seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Donnerstag. In Erwartung sinkender Preise für Stickstoffdünger und steigender Energiekosten reduzierte er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2017 und 2018./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.