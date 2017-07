Bernstein senkt Ziel für Symrise auf 56 Euro - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Symrise von 57 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen.Die Konsensprognosen für die Margen im zweiten Quartal erschienen ihm bei dem Hersteller von Duft- und Aromastoffen als zu hoch, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer Studie vom Dienstag. Sorgen macht er sich in der Branche wegen steigender Rohstoffkosten./bek/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.