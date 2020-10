Bernstein senkt Ziel für Roche auf 370 Franken - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche nach Zahlen für das dritte Quartal von 380 auf 370 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen.Das dritte Quartal sei erwartungsgemäß schwierig verlaufen, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe aber Potenzial und die Aktien seien weiterhin aussichtsreich bewertet./mis/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / 16:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2020 / / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.