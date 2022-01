Bernstein senkt Ziel für Philips auf 41 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Finanztrends Video zu Philips Electronics



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips nach der Gewinnwarnung des Medizintechnikkonzerns am 12. Januar von 45 auf 41 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal werde die Erwartungen deutlich enttäuschen und sie habe nun ihre Schätzungen nach unten korrigiert, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie rechnet angesichts eines Rückrufs von Beatmungsgeräten zudem mit weiteren Aktionen der US-Arzneimittelbehörde FDA. Das sollte dann aber ein Lichtblick am Horizont sein und ein Hinweis darauf, dass die FDA Philips eine Chance gebe, die Probleme zu beheben./ck/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2022 / 00:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.