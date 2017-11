Bernstein senkt Ziel für LafargeHolcim - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LafargeHolcim von 70 auf 66 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen.Der neue Chef Jan Jenisch habe auf einer Telefonkonferenz für Analysten die überambitionierten Ziele seines Vorgängers zurückgenommen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem habe es auch erste Hinweise auf eine neue Wachstumsstrategie gegeben, mit der der Zementhersteller sein Potenzial nach Ansicht des Experten besser ausschöpfen könne. Roseberg erwartet, dass es nähere Details hierzu im nächsten Jahr geben dürfte. Er senkte seine Schätzungen für 2018, hob sie aber für die Folgejahre an./kro/gl Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.