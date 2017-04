Bernstein senkt Ziel für LafargeHolcim - 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LafargeHolcim nach dem angekündigten Rücktritt von Konzernchef Eric Olsen im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen von 56 auf 54 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen.Olsen hätte wohl ohnehin gehen müssen, der Zeitpunkt sei aber unglücklich gewählt, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Studie vom Donnerstag. In den kommenden zwölf Monaten dürfte die Aktie des Baustoffkonzerns darunter leiden./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.