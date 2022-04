Bernstein senkt Ziel für Hellofresh auf 31 Euro - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hellofresh von 32 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Überrascht zeigte sich Analyst William Woods vom deutlich besser als erwartet ausgefallenen operativen Gewinn (AEbitda) im ersten Quartal, nachdem das Management doch jüngst erst die Margenprognose nach unten korrigiert habe. Und es verwirre ihn, dass der Grund für das bessere Abschneiden des Kochboxenversenders aus einer besseren Kostenentwicklung bei der Auftragsabwicklung in den USA resultiere, während das Management dies mit vorteilhafteren Beschaffungskosten erklärt habe, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 20:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.