Bernstein senkt Ziel für Givaudan auf 1680 Franken - Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan von 1690 auf 1680 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen.Das schleppende organische Wachstum des Herstellers von Aromen und Duftstoffen dürfte sich fortsetzen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer Branchenstudie vom Freitag. Angesichts steigender Rohstoffpreise könnte Givaudan auch in puncto Ergebnis enttäuschen./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.