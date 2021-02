Bernstein senkt Ziel für Fresenius SE auf 41 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Fresenius SE nach einem Performance-Vergleich zwischen Aktien der Dialysetochter FMC und deren US-Wettbewerber DaVita von 45 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen.Analystin Lisa Bedell Clive kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie das Kursziel für FMC auf 61 Euro - und in der Folge auch jenes für den Bad Homburger Mutterkonzern./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 02:14 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.