Bernstein senkt Ziel für Fresenius SE auf 40 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Fresenius SE anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 44 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ziele des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers und die neuesten Aussagen zur Unternehmensstrategie hätten enttäuscht, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fresenius rechne insbesondere für die Geschäfte der Medikamententochter Kabi in Nordamerika mit Gegenwind./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2022 / 00:01 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.