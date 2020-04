Bernstein senkt Ziel für Engie auf 13,50 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Engie nach einer zurückgezogenen Prognose und Dividendenstreichung von 16,80 auf 13,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen.Der französische Versorger dürfte stärker von der Covid-19-Krise getroffen werden als seine Wettbewerber, schrieb Analystin Meike Becker in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Netze und die Erneuerbaren Energien sieht sie allerdings weniger betroffen. Insgesamt sollte sich der Gegenwind in einem überschaubaren Rahmen bewegen./kro/mne Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2020 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.