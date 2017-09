Bernstein senkt Ziel für CRH auf 30,70 Euro - 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CRH von 32,30 auf 30,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen.Nach zwei hervorrangenden Jahren sei 2017 für den Baustoffkonzern bisher eher normal verlaufen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Studie vom Mittwoch. Das bestätigte seine Einschätzung, dass CRH angesichts der teilsweisen Abhängigkeit von Infratrukturausgaben in den USA vorerst langsamer wachsen dürfte als die europäische Konkurrenz./mis/ag Datum der Analyse: 06.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.