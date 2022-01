Bernstein senkt Unilever auf 'Underperform' - Ziel 3500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel auf 3500 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe dreimal versucht, das Selbstmedikationsgeschäft von GSK zu erwerben, wobei auch der bislang letzte Versuch von dem britischen Pharmakonzern abgewiesen wurde, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Unilever erwäge dennoch weitere Optionen, was etwa im Fall eines Preisvorschlags von 55 Milliarden Pfund ein sehr schlechtes Geschäft für die Unilever-Aktionäre bedeuten würde. Monteyne befürchtet in einem solchen Fall eine Wertvernichtung von 10 Milliarden Pfund./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2022 / 00:38 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.