Bernstein senkt Pernod Ricard auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Pernod Ricard von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel auf 186 Euro belassen.Corona und die Lockdown-Maßnahmen seien für die Alkoholindustrie die größte Belastung seit der Prohibition in den USA gewesen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Montag vorliegenden Studie. Aktuell erhole sich die Branche langsam aber stetig. Die Nachfrage nach Spirituosen habe sich ohnehin unerwartet gut gehalten. Diese Aktien seien deutlich höher bewertet als die der Brauereien - zu hoch, wie Stirling findet./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2021 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.