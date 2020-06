Bernstein senkt Lufthansa auf 'Market-Perform' - Ziel 10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel auf 10 Euro belassen.Das schlimmste Szenario für die Fluggesellschaft sei auch im Fall der Zustimmung der Aktionäre für die staatliche Rettung noch nicht vom Tisch, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Lufthansa sitze auf einem großen Schuldenberg und es werde lange dauern, diesen abzubauen, was das Verpassen langfristiger strategischer Möglichkeiten bedeuten könnte. Zugleich sei die Aktie bereits fair bewertet./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2020 / 04:49 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.