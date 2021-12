Bernstein senkt Just Eat Takeaway auf 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Just Eat Takeaway von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 75 Euro gesenkt. Analyst William Woods verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf gleich fünf Gründe für die Abstufung des Essenslieferdienstes, darunter Probleme mit der US-Tochter Grubhub, der Wettbewerb in Europa und ambitionierte Zielsetzungen. Er rechnet vorerst eher mit negativen Kurstreibern./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 00:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.