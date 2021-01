Bernstein senkt Eni auf 'Underperform' - Ziel 7 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eni um gleich zwei Stufen von "Outperform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 11 auf 7 Euro gesenkt.Analyst Oswald Clint positionierte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie für eine kurzfristig erhöhte Volatilität am Ölmarkt - und nannte BP, Shell und Repsol als Favoriten für 2021. Die umgedrehte Einschätzung der Eni-Papiere begründete er unter anderem mit einem schwächeren Wachstum des Mittelflusses je Aktie./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / 00:03 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.