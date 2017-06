Bernstein lässt HeidelbergCement auf 'Outperform' - Ziel 102 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat HeidelbergCement auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen.Der Baustoffkonzern und sein Konkurrent Buzzi würden dank ihrer geografischen und produkttechnischen Ausrichtung am stärksten von einer Erholung der Ölnachfrage in den USA profitieren, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Branchenstudie vom Freitag./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.