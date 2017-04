Bernstein lässt HeidelbergCement auf 'Outperform' - Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat HeidelbergCement auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen.Die mit der Italcementi-Übernahme durch HeidelbergCement vorangetriebene Konsolidierung der fragmentierten italienischen Baustoffindustrie lasse auf höhere Zementpreise dort hoffen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Studie vom Dienstag. Eine mögliche Preissteigerung um 10 auf rund 68 Euro je Tonne in einigen Regionen könnte das operative Ergebnis von HeidelbergCement 2017 und 2018 um jeweils 35 Millionen Euro steigern./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.