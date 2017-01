Bernstein hebt Ziel für Zurich auf 240 Franken - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Zurich Insurance Group von 230 auf 240 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen.Er beurteile die Pläne des Schweizer Versicherers für die Kehrtwende skeptisch, schrieb Analyst Ed Houghton in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die Gewinnentwicklung in den kommenden Jahren werde wohl enttäuschen./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.