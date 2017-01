Bernstein hebt Ziel für Yara auf 270 Kronen - 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Yara von 235 auf 270 norwegische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen.Im Chemiebereich favorisiere er weiterhin ausgewählte Unternehmen mit verbrauchernahen Aktivitäten vor Agrochemie- und Industriechemie-Unternehmen, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Der Düngemittelhersteller Yara sollte nach einem Jahr, in dem die Gewinne einen Tiefpunkt erreicht hätten, von steigenden Preisen für Ammoniak profitieren./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.