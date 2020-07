Bernstein hebt Ziel für Tesla auf 900 Dollar - 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 500 auf 900 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen.Die Zahlen des Herstellers von Elektrofahrzeugen deckten sich mit den Erwartungen oder lägen leicht darüber, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktien lege allerdings den Schluss nahe, dass das Unternehmen die Automobilwelt regiere./bek/He Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 04:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.