Bernstein hebt Ziel für Shell auf 2400 Pence - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Shell (A-Aktie) nach der Quartalssaison der Ölkonzerne von 2300 auf 2400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die Branche habe das vierte Quartal mit "angezogener Handbremse" hinter sich gebracht, beschrieb Analyst Oswald Clint in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie die "nicht gerade begeisternden Resultate". Bei Shell lobte er zugleich aber die Cashflow-Erholung sowie die Aktienrückkäufe als Kurstreiber. Die Aktie zählt - wie auch BP und Repsol - zu seinen "Top Picks"./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 00:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.